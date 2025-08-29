Американский журналист Рик Санчес высмеял киевский режим за попытку объявить вне закона российский мультсериал «Маша и Медведь». Об этом он рассказал в своем шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT .

Он заявил, что украинское правительство недовольно популярностью российского мультсериала среди украинцев. При том, что он совершенно аполитичен и нравится родителям, считающим его полезным для детей.

Ведущий отметил, что многие украинцы считают себя русскими в плане культуры и истории. Президента Украины Владимира Зеленского и его окружение злит такое положение дел, поэтому они и пытаются объявить все это вне закона.

«Они <…> хотят, чтобы их народ перестал совершать богослужения на русском языке, перестал говорить по-русски, не читал и не смотрел никакого контента на русском языке. Но, похоже, больше всего они хотят покончить с этим опасным пропагандистским дуэтом — Машей и Медведем», — резюмировал Санчес.

Ведущий RT также напомнил, что «Маша и Медведь» входят в десятку самых популярных программ в мире, в том числе и на Украине, где его смотрят 18 миллионов человек.