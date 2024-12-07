Проникшую в самолет без билета россиянку отпустили в США

CNN: россиянку Дали отпустили из суда в США, но запретили путешествовать

Проникшую без билета на рейс из Нью-Йорка и долетевшую до Парижа россиянку Светлану Дали отпустили из зала суда в США, но запретили посещать аэропорты и путешествовать. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Судья Джозеф Марутолло постановил, что Дали не может покидать территорию, где ей предъявили обвинения, должна сдать любые проездные документы и подтверждать мониторинг по GPS, а также отказаться от посещения аэропортов», — заявили журналисты.

Дали предстала перед федеральным судом в Бруклине. Россиянку отпустили из здания суда, но обязали пройти курсы психического лечения и соблюдать комендантский час. На протяжении рассмотрения ее дела женщина обязана соблюдать около десятка различных требований суда.

При этом суд не принимал решения об уплате залога для выхода на свободу. У обвиняемой нет в США семьи или родственников.

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