Проникших на военную базу россиянок задержали в Калифорнии

Заехавших по ошибке на американскую военную базу «Кэмп Пендлтон» в Калифорнии россиянок задержали. Они четвертый месяц содержатся под стражей, сообщило РИА «Новости» .

Одна из нарушительниц переехала в США в 2021 году, попросила убежище и оформила временное разрешение на работу. Ее задержали вместе с подругой. Девушки, следуя указаниям навигатора, заехали на автомобиле на территорию военной базы.

В январе их задержали за несанкционированный въезд и отправили в иммиграционный центр Otay Mesa Detention Center в Калифорнии. Обе россиянки до сих пор содержатся в нем. Что их ждет, неизвестно.

