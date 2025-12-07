Променяли тепло на помидоры. Еврокомиссара возмутила специфика экономики ЕС
Еврокомиссар Йоргенсен: рынок ЕС подходит для торговли помидорами, а не энергией
Европейский рынок неприспособлен к торговле энергоносителями, критически важными в современных реалиях. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, сообщил Financial Times.
«Это своего рода парадокс, что наш внутренний рынок лучше подходит для продажи помидоров или зубной пасты, чем для продажи энергии», — сказал он.
Йоргенсена возмутило, что для оборота товаров повседневного спроса созданы более комфортны условия, чем для критически важной с точки зрения безопасности и конкурентоспособности энергетики. Чтобы устранить эту несправедливость, ЕС начал разработку стратегии по укреплению трансграничной энергетической инфраструктуры, в которую включат восемь приоритетных энергетических магистралей.
Ранее Евросоюз запланировал в 2027 году полностью отказаться от российского трубопроводного газа. До сих пор он тратил на эти закупки больше денег, чем на помощь Украине.