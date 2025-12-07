Европейский рынок неприспособлен к торговле энергоносителями, критически важными в современных реалиях. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, сообщил Financial Times .

«Это своего рода парадокс, что наш внутренний рынок лучше подходит для продажи помидоров или зубной пасты, чем для продажи энергии», — сказал он.

Йоргенсена возмутило, что для оборота товаров повседневного спроса созданы более комфортны условия, чем для критически важной с точки зрения безопасности и конкурентоспособности энергетики. Чтобы устранить эту несправедливость, ЕС начал разработку стратегии по укреплению трансграничной энергетической инфраструктуры, в которую включат восемь приоритетных энергетических магистралей.

Ранее Евросоюз запланировал в 2027 году полностью отказаться от российского трубопроводного газа. До сих пор он тратил на эти закупки больше денег, чем на помощь Украине.