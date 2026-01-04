Зеленский снова оговорился, выразив надежду на встречу с сексом в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советниками по вопросам нацбезопасности европейских стран снова оговорился, перепутав английские слова. Он заявил, что надеется на встречу с сексом в Париже, запись опубликовали в Telegram-канале главы киевского режима

Украинский лидер произнес фразу sex scene (сцена секса) вместо sixth (шестое число). Это дата новой встречи лидеров «коалиции желающих».

«Я надеюсь, что потом мы будем готовить встречу со сценой секса в Париже», — сказал Зеленский.

Европейские советники никак не отреагировали на его ошибку. Затем Зеленский заявил, что также готовится к встрече с представителями США.

В декабре 2025 года украинская переводчица допустила ошибку в переводе в ходе пресс-конференции Зеленского и немецкого канцлера Фридриха Мерца. Она перепутала английские слова «войска» и «трупы». В итоге в эфире прозвучала фраза про «трупы НАТО и ЕС».