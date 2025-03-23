Прокуратура Турции попросила суд арестовать задержанного мэра Стамбула

Турецкая прокуратура попросила суд арестовать мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Прокуратура Турции обратилась в суд с просьбой заключить под стражу мэра Стамбула Экрема Имамоглу и четырех его помощников до суда по обвинению в терроризме и коррупции», — сообщили в офисе Имамоглу.

Задержанный Имамоглу отверг обвинения, назвав их «невообразимыми обвинениями и клеветой». По информации агентства, суд примет решение об аресте мэра Стамбула утром в воскресенье.

Волна протестов прокатилась по Турции после задержания Имамоглу. Люди вышли на улицы в крупнейших городах страны — Стамбуле, Анкаре и Измире. В столице полиция применила против участников акции протеста водометы и перцовые спреи. Силовики заблокировали центральные улицы столицы в районе Кызылай, бульвара Ататюрка.