Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен

Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Ее подозревают в незаконном финансировании собственной президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV .

«Было возбуждено судебное расследование», — указали журналисты.

Во время каждых выборов кандидатам запрещается превышать лимит расходов. Если условие соблюдается, то государство возмещает часть расходов на предвыборную кампанию. Но при нарушениях Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию может обратиться в суд.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что расследование может быть связано с политическим преследованием Ле Пен. Иначе бы у правоохранительных органов были бы вопросы к кандидату до выборов.

Во Франции завершился второй тур выборов в Нацсобрание, но никто из тройки победителей не стал представителем большинства. «Национальное объединение» отвоевало себе 143 места.