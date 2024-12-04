Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию остановилась

Влчек: в Чехию перестала поступать нефть по южной ветви трубопровода «Дружба»

Чехия перестала получать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба». Об этом сообщил министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек, его слова привело издание Novinky .

Министр подчеркнул, что причина приостановки прокачки сырья на данный момент неизвестна.

«Нам известно об этой ситуации, держим прямой контакт со всеми участниками процесса», — сказал министр.

Чехия получает по трубопроводу «Дружба» 58% нефти от общего объема поступающего в республику.

Влчек отметил, что в стране есть запасы, которые используют в критической ситуации. Если поставки не возобновятся, то нефтеперерабатывающие предприятия заберут часть сырья из резервов.

«Прошу дождаться официального заявления оператора чешского участка нефтепровода „Дружба“, компании Mero», — заключил министр.

Два дня назад власти Венгрии заявили о поступившей из Словакии информации, что неизвестные готовят теракт на трубопроводе «Дружба».