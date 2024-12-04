Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию остановилась
Влчек: в Чехию перестала поступать нефть по южной ветви трубопровода «Дружба»
Чехия перестала получать нефть по южной ветке трубопровода «Дружба». Об этом сообщил министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек, его слова привело издание Novinky.
Министр подчеркнул, что причина приостановки прокачки сырья на данный момент неизвестна.
«Нам известно об этой ситуации, держим прямой контакт со всеми участниками процесса», — сказал министр.
Чехия получает по трубопроводу «Дружба» 58% нефти от общего объема поступающего в республику.
Влчек отметил, что в стране есть запасы, которые используют в критической ситуации. Если поставки не возобновятся, то нефтеперерабатывающие предприятия заберут часть сырья из резервов.
«Прошу дождаться официального заявления оператора чешского участка нефтепровода „Дружба“, компании Mero», — заключил министр.
Два дня назад власти Венгрии заявили о поступившей из Словакии информации, что неизвестные готовят теракт на трубопроводе «Дружба».