Производство сжиженного природного газа в России в марте обновило рекорд

Россия в марте 2026 года произвела 3,3 миллиона тонн сжиженного природного газа. Это абсолютный рекорд для одного месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Производство СПГ в марте составило 3,31 миллиона тонн, что на 15,2% больше февраля и на 13,3% выше марта прошлого года. Предыдущий максимум наблюдался в январе 2026 года — тогда выпуск достиг 3,29 миллиона тонн.

Поставки российского СПГ в Евросоюз в марте также обновили исторический рекорд — 2,46 миллиарда кубометров. Это произошло на фоне прекращения отгрузок с Ближнего Востока из-за военного конфликта.

В России сейчас действуют два крупнотоннажных СПГ-завода — «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». Также работают два среднетоннажных предприятия на Балтике, которые попали под санкции Минфина США.

Ранее генеральный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци призвал приостановить запрет на поставки российского СПГ.