Глава Eni выступил за приостановку запрета на импорт в ЕС российского газа

Глава Eni выступил за приостановку запрета на импорт в ЕС российского СПГ

Евросоюзу необходимо приостановить запрет на поставки российского сжиженного природного газа, который вступит в силу в 2027 году. Об этом газете Sole 24 Ore заявил генеральный директор нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

«Я считаю, что необходимо приостановить запрет на поставку 20 миллиардов кубометров газа в Европу из России», — отметил он.

Дескальци задался вопросом, кто именно будет производить дополнительные 20 миллиардов «кубов» в случае отказа от российских углеводородов.

«Газ обеспечивает гибкость энергосистемы, чего не дают возобновляемые источники энергии. Атомной энергетики у нас нет, нам необходим газ», — заявил генеральный директор компании.

Ранее стало известно, что ЕС увеличил закупки с проекта России по производству СПГ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев констатировал, что Европе нужна Россия для своего выживания.