Производство электроинструментов Rebir в Латвии закрылось из-за санкций

В латвийском городе Резекне ликвидируют предприятие по производству электроинструментов Rebir. Решение о закрытии приняли из-за антироссийских санкций, сообщило агентство «Sputnik Латвия» .

Крупнейший акционер Rebir Николай Симорев отметил, что руководство компании пыталось найти альтернативные экспортные пути через Турцию и Казахстан, но сделать это не удалось.

«Да, мы давно смотрели и в западном направлении, пытаясь освоить этот рынок, но там требуются очень большие оборотные средства, и мы, к сожалению, не могли себе этого позволить», — подчеркнул он.

У компании не было убытков и налоговой задолженности, но акционеры не увидели перспектив предприятия в будущем. Процесс ликвидации собираются завершить до конца 2026 года.

Ранее руководство Латвии допустило введение пошлины в размере 300% на русское и белорусское зерно. Также власти республики рассматривают ужесточение транспортного сообщения с этими странами.