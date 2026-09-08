Европейская страна введет пошлину в 300% на зерно из России

Власти Латвии планируют ввести пошлину в 300% на зерно из России и Белоруссии

Власти Латвии рассматривают введение пошлины в размере 300% на зерно из России и Белоруссии, а также на его переработку. Об этом по итогам переговоров с коалиционными партиями заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, его слова привело издание ATI .

Политик добавил, что правительство также планирует разработать отдельный механизм ограничений в отношении зерна из новых регионов России.

Кулбергс сообщил, что Латвия намерена согласовать дальнейшие действия с другими странами Балтии. Премьер-министр уже обсудил этот вопрос с главой правительства Эстонии и планирует провести встречу с премьер-министром Литвы.

Ранее Латвия и Литва начали обсуждать возможное прекращение транзита российского зерна через свои порты. В Риге также рассматривают вариант полного запрета таких маршрутов.

Кроме того, латвийские власти могут ужесточить транспортное сообщение с Россией и Белоруссией. Министерство сообщения страны подготовило поправки, предусматривающие ограничения регулярных и нерегулярных автобусных перевозок, а также транзита через территорию республики.

Также Латвия может запретить автобусные рейсы в Россию и Белоруссию.