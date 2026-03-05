Проиранские группировки в Ираке попали под авиаудар

Несколько ударов с воздуха пришлись по позициям военизированных проиранских формирований, дислоцированных в окрестностях иракского города Эль-Каим на границе с Сирией. Об этом сообщил телеканал Al Hadath .

Под атакой с воздуха оказались позиции группировок у Эль-Каима в иракской провинции Анбар на границе с Сирией. Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности уточняются.

