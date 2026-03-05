Иракские курды начали наземное наступление на Иран

Курдские вооруженные группировки Ирака начали наземное наступление на территорию Ирана. Об этом телеканалу i24News заявил представитель Коалиции политических сил Иранского Курдистана (КПСИК).

Курдские боевики уже начали занимать боевые позиции на иранских землях, и это наступление началось еще в ночь на 2 марта. В южных городах Ирана заняли позиции бойцы «Палестинского джихада».

«Эти комментарии прозвучали на фоне сообщений в СМИ о том, что Вашингтон рассматривает курдские группировки в качестве потенциальных партнеров в усилиях по оказанию давления на иранский режим», — отметили в материале.

UPD: Курдское издание Rudaw опровергает информацию американских СМИ о наступлении курдов на Иран.

ЦРУ планирует использовать курдов для провоцирования народного восстания в Иране, американцы поставляют курдским силам вооружение. Администрация президента США Дональда Трампа готова поддержать вооруженные группировки внутри Ирана, которые готовы бросить вызов правительству, отметили в американских СМИ.