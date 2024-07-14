Прогресс отметили в расследовании дела о повреждении Balticconnector

Yle: в Финляндии продвинулись в расследовании дела о повреждении Balticconnector

Фото: РИА «Новости»

Расследование по делу о повреждении газопровода Balticconnector продвинулось вперед. Об этом сообщил сотрудникам телерадиокомпании Yle старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

При этом детали расследования он предпочел не раскрывать. По словам Лохи, осенью специалисты подведут итоги расследования и обнародуют его результаты.

Сейчас правоохранители устанавливают маршрут передвижения контейнеровоза Newnew Polar Bear, который шел под флагом Гонконга и, предположительно, повредил трубопровод.

Лохи добавил, что финским силовикам в ответ на их запрос прислали из Пекина материалы по делу.

Телекоммуникационный кабель газопровода Balticconnector снес, предположительно, якорь китайского судна New Polar Bear в начале октября 2023 года. В апреле 2024-го отремонтированный газопровод запустили в работу.

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