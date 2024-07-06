Программа США МБР Setinel подорожала почти на 65 млрд долларов

Стоимость замены устаревших ядерных ракет США с 2020 года выросла почти до 160 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Стоимость программы ВВС (США) по замене устаревших ядерных ракет увеличилась с 95,8 приблизительно до 160 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Источники агентства отметили, что замена межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III США обойдется приблизительно на 65 миллиардов евро больше с 2020 года.

Не исключено, что Пентагону даже придется сократить масштабы или сроки проекта. Кроме того, увеличение сметы расходов может повлиять и на другие инициативы ВВС США. В частности, на программу создания истребителя следующего поколения Air Dominance и разработку гиперзвукового оружия.

Аналитик Джо Чиринчионе ранее раскритиковал план кандидата в президенты Дональда Трампа по расширению существующих ядерных программ США. По его словам, такая инициатива может обернуться разжиганием гонки вооружений.