Ядерная политика Трампа приведет к разжиганию гонки вооружений во всем мире

План Трампа по ускорению и расширению существующие ядерных и ракетных программ США обернется разжиганием гонки вооружений. На это указал аналитик Джо Чиринчионе в статье для Bulletin of the Atomic Scientists .

«Планы и программы, предлагаемые в „Проекте 2025“, <…> толкнут США в пропасть дорогой, опасной и дестабилизирующей ядерной конфронтации — нечто невиданного со времен худших дней Холодной войны», — заявил Чиринчионе.

Программа реформ Трампа предполагает создание новых и расширение уже действующих программ по наращиванию ядерного арсенала. Аналитик отметил, что это заставит соперников США, включая Россию, увеличить число программ по разработке и развертыванию ядерного оружия, чтобы ответить на растущую угрозу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил об отсутствии оснований для пересмотра ядерной стратегии. Прямых ядерных угроз со стороны России руководство альянса не увидело.