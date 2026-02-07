Прогнули Моди? Трамп снова заявил, что Индия пошла на сделку по российской нефти

США отменяют 25%-ные пошлины на индийские товары с 7 февраля 2026 года

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 25%-ных штрафных пошлин на индийские товары в обмен на отказ Дели от импорта российских энергоносителей. Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Согласно ему, Индия берет на себя обязательство полностью прекратить прямой и косвенный импорт нефти из России. Взамен Нью-Дели переориентируется на закупку американских энергетических продуктов, авиатехники и технологий, общая сумма которых составит 500 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

Стороны зафиксировали рамочное соглашение о расширении оборонного сотрудничества на ближайшее десятилетие.

Новые правила устанавливают взаимный сбор в размере 18% на индийский текстиль, кожу и химикаты, однако США полностью убирают дополнительные пошлины на критически важный импорт — непатентованные лекарства (дженерики), драгоценные камни и детали авиационной техники.

В свою очередь, индийские власти согласились радикально снизить барьеры для американской сельхозпродукции, включая соевое масло, алкоголь и свежие фрукты, а также устранить технические препятствия, мешавшие экспорту медицинского оборудования и ИТ-услуг из Соединенных Штатов.

Решение об отмене «российских» надбавок вступает в силу в 00:01 по времени Вашингтона уже 7 февраля.

Обе стороны подчеркнули, что это соглашение является лишь промежуточным этапом на пути к подписанию полноценного двустороннего торгового договора, который должен закрепить новую архитектуру безопасности и устойчивости цепочек поставок в обход «нерыночной политики третьих сторон».

Индия планы по отказу от российской нефти пока не подтверждала.