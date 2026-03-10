Профессор МГИМО Мартынов заявил, что у Трампа не получится захватить Кубу силой

По словам эксперта, планы Трампа столкнутся с серьезными препятствиями, поскольку местное население вряд ли согласится вернуться к ситуации первой половины XX века, когда Куба находилась под сильным влиянием Америки.

«Трамп — человек момента, настроения, но у него должны быть какие-то разумные советники, которые подскажут, что ввязаться в войну — легко, а выйти оттуда — тяжело», — отметил специалист.

Он добавил, что президент США оказался увлеченным успехами в Венесуэле, однако эта эйфория приведет лишь к разочарованию и новым проблемам, учитывая сложность международной обстановки.