«Профанация». В РСТ оценили антироссийские санкции ЕС против турбизнеса

Запрет ЕС турбизнесу Европы организовывать поездки в Россию является профанацией, так как туры в страну не продают уже четыре года. Об этом 360.ru сообщил глава комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович.

«С одной стороны, это формально реальные санкции непосредственно в сфере туризма. С другой — некая профанация, так как запрет европейским туроператорам продавать туры в Россию ввели еще четыре года назад», — заявил он.

Войтович подчеркнул, что у европейских туристов есть интерес к поездкам в Россию, за пять лет с момента закрытия авиасообщения накопился большой отложенный спрос. По его словам, европейцы совершают поездки в Россию в частном порядке, но их очень немного. При этом есть и групповые поездки через третьи страны, чаще всего — Турцию.

Днем ранее ЕС принял 19-й пакет санкций против России.