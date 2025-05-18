Проевропейский кандидат обходит трамписта на выборах в Румынии
Экзитполы: Никушор Дан лидирует на выборах президента Румынии
Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан лидирует на выборах президента Румынии по результатам первых экзитполов. Об этом сообщила местная газета Digi24.
Согласно предварительным данным, Дан набирает 54,9% голосов, опережая своего оппонента — националиста и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона, у которого 45,1%. Явка на выборах оказалась высокой и составила около 65%.
Экзитполы провели две независимые организации, институты CURS и Avangarde. Эти данные не включают информацию о голосовании за рубежом.
Первый тур повторных выборов президента в Румынии прошел 4 мая. Победил Симион, кандидат от ультраправой партии, публично поддерживающий Трампа. Дан набрал только 20,99% голосов.
Изначально же президентские выборы в республике прошли еще в конце осени прошлого года. Первый тур закончился победой Кэлина Джеорджеску.
После этого Румыния заявила о неком внешнем воздействии, суд аннулировал весь избирательный процесс. В мае 2025 года пресса сообщала, что Джеорджеску планировал устроить в Румынии госпереворот.