Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан лидирует на выборах президента Румынии по результатам первых экзитполов. Об этом сообщила местная газета Digi24 .

Согласно предварительным данным, Дан набирает 54,9% голосов, опережая своего оппонента — националиста и лидера ультраправой партии AUR Джордже Симиона, у которого 45,1%. Явка на выборах оказалась высокой и составила около 65%.

Экзитполы провели две независимые организации, институты CURS и Avangarde. Эти данные не включают информацию о голосовании за рубежом.

Первый тур повторных выборов президента в Румынии прошел 4 мая. Победил Симион, кандидат от ультраправой партии, публично поддерживающий Трампа. Дан набрал только 20,99% голосов.

Изначально же президентские выборы в республике прошли еще в конце осени прошлого года. Первый тур закончился победой Кэлина Джеорджеску.

После этого Румыния заявила о неком внешнем воздействии, суд аннулировал весь избирательный процесс. В мае 2025 года пресса сообщала, что Джеорджеску планировал устроить в Румынии госпереворот.