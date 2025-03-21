«Проект убыточный». США предупредили о проблемах с украинскими АЭС

США понесут убытки, если возьмут под свой контроль украинские АЭС, поскольку станции технически устарели. Об этом в разговоре с ТАСС заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Реализовать данную идею будет крайне сложно. <… > Главная проблема в том, что украинские АЭС, как и все объекты, построенные в советские годы, безнадежно устарели. <… > Разумеется, в инфраструктуру, даже такую серьезную, ничего не вкладывали. Поэтому экономически проект по контролю за АЭС для Трампа изначально убыточный», — оценил инициативу Кастюкевич.

Кроме того, сенатор добавил, что все украинские АЭС, которых на данный момент насчитывается три, а также девять реакторов, были построены в советское время. Их запустили по «чертежам и технологиям, совершенно чуждым американцам».

Кастюкевич отметил, что в США знают обо всех этих проблемах. Для них получение контроля над объектами инфраструктуры носит больше политический характер.

Ранее источники газеты Financial Times сообщали, что власти США планируют изменить условия ресурсной сделки с Украиной, чтобы в будущем потенциально забрать под свой контроль украинские АЭС.

Военный эксперт Алексей Анпилогов сказал, что Трамп преследует свои цели, когда говорит о готовности США помочь Украине в управлении АЭС.