Военный эксперт Анпилогов: Трамп преследует свои цели, говоря о помощи в управлении украинскими АЭС

Военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд» сообщил, что президент США Дональд Трамп преследует свои цели, когда говорит о готовности США помочь в управлении АЭС на территории Украины.

По его словам, Вашингтон рассчитывает продавать Европе излишки электроэнергии и зарабатывать на ней.

«Американцы давно проявляют интерес к украинской атомной энергетике. Так, они неплохо зарабатывают, поставляя Киеву ядерное топливо», — отметил Анпилогов.

При этом собеседник уверен, что реализация в таком ключе плана создаст для России имиджевые и техногенные риски.

Он также напомнил, что Украина отказалась от российских материалов и перевела свои АЭС на американские компоненты от компании Westinghouse.