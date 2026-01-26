«Продвигает военную операцию». В Вашингтоне забеспокоились о секретных планах Трампа

США не оставили планы военного захвата Гренландии, несмотря на обеспокоенность в конгрессе. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Reuters .

Публичные комментарии об этих планах вызвали замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников. На Капитолийском холме представители обеих партий начали беспокоиться, что администрация продвигает крупную военную операцию без консультаций.

«Администрация, похоже, в очередной раз продвигает серьезную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом», — отметили два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, законодатели предупредили высокопоставленных чиновников о возможности импичмента президенту Дональду Трампу в случае интервенции.

В то же время источники, близкие к администрации, заверили, что сценарий военного захвата острова никогда не рассматривался всерьез. Напряжение снизилось после обсуждения возможности покупки Гренландии между американским лидером и генсеком НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп снял с повестки возможность введения торговых пошлин против ряда европейских стран на фоне разногласий вокруг Гренландии после договоренностей с НАТО.