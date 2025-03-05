Продажу американского алкоголя запретили в нескольких провинциях Канады

Американский алкоголь запретили продавать в нескольких провинциях Канады. Об этом сообщило издание NDTV. .

Местные власти приняли решение о запрете торговли алкогольными напитками, привезенными в страну из США, на фоне введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин на канадскую продукцию в размере 25%. Согласно принятой инициативе, американского алкоголя не будет на прилавках магазинов в Онтарио и Квебеке.

Премьер-министр крупнейшей провинции Канады Онтарио Дуг Форд в интервью телеканалу CTV заявил, что с сегодняшнего дня товары уберут из LCBO (сети подконтрольных правительству ликеро-водочных магазинов). Алкогольных напитков, импортируемых из Соединенных Штатов, не будет и в других розничных магазинах, барах, ресторанах и заведениях общепита.

«Это огромный удар по американским производителям», — оценил введенные меры он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к Трампу и назвал решение ввести пошлины на товары «крайне неразумным».