Проблемы с работой карт «Мир» возникли в Узбекистане

Силуанов: в Узбекистане есть проблемы с расчетами по картам «Мир»

В Узбекистане возникают проблемы с использованием российской платежной системы «Мир», поэтому приходится искать альтернативные системы расчета. Об этом «Известиям» сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, ситуация связана с западными санкциями, представляющими риски для банков Узбекистана. Силуанов добавил, что тему обсудили на представлении делегации в рамках переговоров лидеров двух стран. Затрагивались вопросы двусторонних финансовых расчетов и наполнения совместного инвестфонда России и Узбекистана ресурсами, а также партнерство минфинов и налоговых служб.

«Проблемы с расчетными картами „Мир“ существуют, и они уже действуют с 2022 года. Поэтому мы говорили о возможных альтернативных системах расчетов», — отметил Антон Силуанов.

Министр пояснил, что альтернативы могут быть связаны с использованием QR-кодов и систем, существующих в других государствах.

По словам президента России Владимира Путина, инвестиции страны в экономику Узбекистана ежегодно растут и уже достигли 10 миллиардов долларов.