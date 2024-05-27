Путин раскрыл сумму инвестиций России в экономику Узбекистана

Путин: инвестиции РФ в экономику Узбекистана составили порядка 10 млрд долларов

Фото: РИА «Новости»

Граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие экономики России, что особенно заметно в строительной сфере, а также в области ЖКХ и транспорта. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, в России проживают и работают более миллиона граждан Узбекистана.

«Их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что страны являются партнерами, и инвестиции России в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Он отметил, что сейчас они достигли планки в 10 миллиардов долларов.

Ранее Путин озвучил приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии. Президент рассказал, что ими являются сферы инвестиций и высоких технологий.

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