Путин раскрыл сумму инвестиций России в экономику Узбекистана

Граждане Узбекистана вносят существенный вклад в развитие экономики России, что особенно заметно в строительной сфере, а также в области ЖКХ и транспорта. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, в России проживают и работают более миллиона граждан Узбекистана.

«Их денежные переводы на родину, надеюсь, являются серьезным подспорьем для экономики Узбекистана, для семей в самых разных регионах страны», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что страны являются партнерами, и инвестиции России в Узбекистан увеличиваются с каждым годом. Он отметил, что сейчас они достигли планки в 10 миллиардов долларов.

Ранее Путин озвучил приоритетные направления сотрудничества России и Белоруссии. Президент рассказал, что ими являются сферы инвестиций и высоких технологий.