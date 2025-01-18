Проблему для переговоров с США назвали в России

Тимофеев: Россия не будет вести переговоры, пока США поддерживают Украину

Россия не станет обсуждать с США экономику, ядерную проблематику и какие-либо другие факторы отношений стран, пока они оказывают широкую финансовую и военную поддержку Украине. Об этом РИА «Новости» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

«До начала специальной операции Россия оставляла некоторые аспекты отношений с США за пределами вопроса Украины, но теперь все иначе. Позиция России такова: мы не будем обсуждать ни экономику, ни ядерную проблематику, ни что-либо еще, пока не будут решены наши принципиальные вопросы безопасности», — сказал он.

Тимофеев выразил уверенность, что официальные власти страны от этого не отступят.

«Рационально и интуитивно избранный президент Штатов Дональд Трамп понимает необходимость выходить из украинского кризиса. Вопрос в том, в какой степени Трамп готов идти на уступки», — добавил гендиректор РСМД.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии предложений США по переговорам президента Владимира Путина и Трампа.