«Проблема исторического масштаба». Трамп попытался привлечь внимание Путина

Заявление американского президента Дональда Трампа о начале испытаний ядерного оружия является попыткой привлечь внимание российского лидера Владимира Путина. Об этом написала финская газета Helsingin Sanomat .

«Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России», — отметили авторы материала.

В издании напомнили, что накануне Путин рассказал об испытаниях подводной торпеды «Посейдон» с ядерным двигателем, которой «никто не сможет противостоять». Намерение Трампа может привести к серьезным проблемам.

«Если Трамп придерживается своих слов и действительно имеет в виду испытания ядерного оружия, то мы говорим о проблеме исторических масштабов», — отметили в газете.

Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия. В США программу свернули в 1992 году. О возобновлении ядерных испытаний глава Белого дома заговорил после успешных тестовых запусков «Буревестника» и «Посейдона».