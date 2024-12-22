«Прятать концы». В МИД России назвали цель визита главы ЦРУ на Украину

Мирошник: глава ЦРУ Бернс приехал на Украину прятать концы от Трампа

Фото: РИА «Новости»

Директор ЦРУ США Уильям Бернс будет договариваться с властями Украины, чтобы они не передавали избранному президенту США Дональду Трампу компромат на администрацию Джо Байдена. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Бернс приехал в Киев прятать концы и оговаривать с Зеленским действия Киева, когда Трамп начнет проверку многомиллиардных затрат американского бюджета на украинский трек», — сказал он.

Мирошник назвал Зеленского слабым звеном в цепочках уходящих «коррупционных, и преступных» демократов.

По словам посла, когда аудиторы Трампа начнут искать компромат на демократов, Украина станет наиболее уязвимым направлением, куда уходили средства из бюджета США.

Сейчас демократы поставили под сомнение верность Зеленского перед ними и по этой причине отправили Бернса в Киев, чтобы попытаться удержать украинского лидера от сдачи компромата.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн назвал президента Украины марионеткой США, время которой закончится по решению Белого дома.

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