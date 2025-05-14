Прямое авиасообщение планируют запустить между Россией и Малайзией

Путин: прорабатывается открытие прямого авиасообщения между Россией и Малайзией

Представители России и Малайзии занимаются вопросом запуска прямого авиасообщения между странами. Об этом во время выступления по итогам российско-малазийских переговоров заявил президент Владимир Путин.

«Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами, что, безусловно, будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов», — сообщил он.

Российский лидер провел рабочую встречу в Кремле с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом 14 мая. Стороны обсудили совместные проекты в газовой сфере и по мирному атому, актуальные двусторонние вопросы, международную повестку, а также наметили конкретные шаги для укрепления будущего сотрудничества.

Ибрагим прилетел в Москву накануне переговоров. Официальный визит премьер-министра в Россию завершится 16 мая.