Помощь, которую Великобритания обещала Украине в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры, рассматривается как прямая угроза России. Об этом РИА «Новости» заявили в посольстве РФ в Лондоне.

«Обещанную помощь в разработке дальнобойного оружия, создании военной инфраструктуры, включая базы военной техники и вооружений, а также „резервов на случай войны“ рассматриваем как прямую угрозу Российской Федерации с территории Украины», — отметили в комментарии.

В дипмиссии заявили, что власти Британии рассчитывают и впредь использовать украинцев как геополитический инструмент против России. Новые заявления подтверждают провокационные замыслы Великобритании, которые грозят очередными витками эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский и британский премьер-министр Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между странами. В рамках программы британская сторона планирует расширить программу подготовки ВСУ.