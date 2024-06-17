Призывы западных стран по Азовскому морю назвали клоунадой и профанацией

Призыв участников саммита в Швейцарии обеспечить доступ к Азовскому морю можно считать клоунадой и вмешательством во внутренние дела России. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Все это профанация и клоунада», — резко подчеркнул собеседник агентства.

По словам Рогова, все, что связано с Азовским морем, относится к внутренним вопросам России. На фоне этого требования обеспечить доступ к его акватории нужно воспринимать не просто как дежурное заявление, а именно как попытку вмешаться в суверенные дела страны. И такие попытки, подчеркнул он, требуется категорическим образом пресекать.

«Думаю, что как минимум каждое из проголосовавших государств должно получить ноту протеста», — добавил политик.

Ранее о том, что страны Запада не должны диктовать условия насчет доступа к Азовскому морю, заявлял депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в свое внутреннее море», — указал он в беседе с РИА «Новости».

Тезисы о том, что Украина должна получить контроль над Запорожской АЭС и свободное передвижение по Черному и Азовскому морям, прописали в совместное коммюнике по итогам так называемой мирной конференции в Швейцарии