«Призрак Трампа преследовал саммит». Необратимый путь Украины в НАТО оказался под угрозой

Economist: итоги саммита вскрыли новые трудности для вступления Украины в НАТО

Итоги саммита НАТО в Вашингтоне указали на трудности, стоящие перед Украиной на пути в членство в Североатлантический альянс. На это обратила внимание газета The Economist .

«Обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности <…>. Кроме того, Украину пригласят в НАТО только „при согласии союзников и выполнении условий“», — сообщило издание.

Газета напомнила, что крупнейший союзник Украины Соединенные Штаты настроены скептически, президент Джо Байден ранее выступил против «натоизации» Украины.

«Путь Украины к членству слишком обратимый, если Дональд Трамп вернется в Белый дом. <…> Призрак Трампа преследовал саммит», — написала газета.

На саммите НАТО премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в альянс, чем вызвал гнев других членов блока.