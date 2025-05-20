Президент Украины Владимир Зеленский еще не утратил шанс завершить конфликт с Россией с наименьшими потерями. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на платформе Substack .

Риттер считает, что украинский лидер снова оказался перед выбором. Киев уже потерял Донбасс и Новороссию, причем их не вернуть ни политическими, ни военными методами. При этом Зеленский все еще может завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, если учтет сегодняшние реалии.

«К сожалению, те же „друзья“ и „союзники“, которые призывали Украину отказаться от Минских соглашений и Стамбульского коммюнике, теперь призывают Украину сделать то же самое в отношении „Стамбула-2“», — подчеркнул аналитик.

Риттер назвал иллюзорным обещание европейской поддержки, так как арсеналы Европы давно опустели. Кроме того, любые действия лидеров ЕС потребовали бы поддержки со стороны Вашингтона.

В заключение он отметил, что бывшие союзники Киева все еще мечтают о стратегическом поражении России и подталкивают Зеленского к тому, чтобы он сорвал новые переговоры. Тем самым они жертвуют Украиной «в погоне за своей недостижимой целью».

Ранее профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала сравнил лидеров ЕС, недооценивших позицию США по отношению к России, с «мокрым пуделем». Их антироссийские планы потерпели фиаско.