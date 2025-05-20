Европейские лидеры ошиблись, недооценив позицию США по отношению к России. Таким мнением поделился профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала в интервью немецкому изданию Die Welt .

По его словам, лидеры стран Евросоюза допустили ошибку во время визита в Киев, когда объявили о новых антироссийских санкциях. Они посчитали, что Соединенные Штаты будут на их стороне и устроили в украинской столице пиар-шоу. Европейцы рискнули, но не смогли сделать то, о чем объявили.

«Когда США отклонились от их линии, Европа осталась стоять, как мокрый пудель», — отметил Масала.

Он убежден, что теперь европейские лидеры воздержатся от санкций против России, пока не будет известны результаты американо-российских переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать российскую версию меморандума, где будет прописано прекращение огня.