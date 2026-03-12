Признанная мертвой индианка воскресла в скорой из-за тряски на разбитой дороге

В индийском штате Уттар-Прадеш объявленная мертвой 50-летняя Винита Шукла внезапно ожила, когда машину скорой помощи сильно тряхнуло при наезде на глубокую выбоину. Об этом сообщило издание The Times of India .

Женщина находилась в больнице города Барейли, когда медики сообщили родственникам о ее смерти. Семья решила отвезти ее тело домой на машине скорой помощи для подготовки к погребению.

Супруг женщины рассказал, что дорога была разбитой, с глубокими ямами, на одну из которых машина в какой-то момент наехала. Когда автомобиль встряхнуло, Винита неожиданно задышала. Ее вернули в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь.

Индианку выписали через несколько дней. Сейчас она находится в сознании и общается с членами семьи.

Ранее в США 20-летнюю Тишеми Бошам, страдающую церебральным параличом, медики скорой помощи ошибочно признали мертвой и привезли в морг. Сотрудники обнаружили, что она жива и ее госпитализировали, но из-за несвоевременного оказания медпомощи девушка умерла спустя два месяца.