Массовая депортация россиян из Латвии является признаком непродуманной националистической политики властей. Об этом сообщило издание Mysl Polska.

«Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? Ответ на этот вопрос очевиден и для самих латышей», — отметили в публикации.

Авторы статьи указали, что цель действующей в Латвии политики — сделать население слепым даже к очевидным вещам. В тоже время официальные лица называют распространение русского языка в стране следствием «советской оккупации».

Особенно больно такая политика бьет по старшему поколению. Польские журналисты напомнили, что русскоязычное население составляет около 40% от всех жителей Латвии.

Ранее из Латвии выслали более 840 россиян за незнание латышского языка. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк позже заявила, что российские власти помогут обустроиться депортированным согражданам.