Президент Болгарии Радев назвал причину покушения на Фицо | 360°

Мир 18 мая 2024, 21:38 Президент Болгарии Радев назвал причину покушения на Фицо Радев: покушение на Фицо стало свидетельством неприятия иного мнения в Европе РИА «Новости»

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его позиции по мирному урегулированию кризиса на Украине стало показателем насаждаемой в Европе нетерпимости и ненависти. Об этом, как сообщило Болгарское национальное радио (БНР), заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Попытка убийства европейского премьера радикализированным фанатиком из-за его (Фицо — прим. ред.) поддержки мира — показатель насаждаемой нетерпимости к иному мнению и ненависти», — подчеркнул глава государства.

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Нападения на европейских политиков, выступающих за дипломатическое и мирное разрешение конфликта на Украине, он назвал крайне опасным явлением. Радев также охарактеризовал как неприемлемую позицию, согласно которой, единственный выход из конфликтной ситуации — победа над Россией на поле боя.

Радев призвал соотечественников на предстоящих выборах выбирать «между конфликтом и миром» и прислушаться к голосу разума.

Ранее суд арестовал 71-летнего Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мужчина признал свою вину в нападении на политика.