Присяжные в США признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура
Присяжные в США вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса признали виновным. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы, присяжные, считаем подсудимого Дуэйна Кэффи Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия», — говорится в вердикте присяжных.
Приговор Дэвису огласят 13 октября.
Шакур скончался 13 сентября 1996 года от огнестрельного ранения, которое получил неделей ранее. Его автомобиль расстреляли на светофоре. В убийстве подозревали Дуэйна Дэвиса. В машине, из которой стреляли в рэпера, находилось четыре человека, Дэвис единственный, кто до сих пор жив.
К смерти Тупака мог иметь отношение Пи Дидди, однако официально его причастность не доказана. Дэвис на допросе утверждал, что убийство было заказное, и Шон Комбс (настоящее имя Пи Дидди) заплатил ему миллион долларов.