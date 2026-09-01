Присяжные в США признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура

Присяжные в США вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса признали виновным. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы, присяжные, считаем подсудимого Дуэйна Кэффи Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия», — говорится в вердикте присяжных.

Приговор Дэвису огласят 13 октября.

Шакур скончался 13 сентября 1996 года от огнестрельного ранения, которое получил неделей ранее. Его автомобиль расстреляли на светофоре. В убийстве подозревали Дуэйна Дэвиса. В машине, из которой стреляли в рэпера, находилось четыре человека, Дэвис единственный, кто до сих пор жив.

К смерти Тупака мог иметь отношение Пи Дидди, однако официально его причастность не доказана. Дэвис на допросе утверждал, что убийство было заказное, и Шон Комбс (настоящее имя Пи Дидди) заплатил ему миллион долларов.