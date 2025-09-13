Сегодня 02:06 Жизнь Тупака оборвалась в 25 лет. Кому перешел дорогу голос поколения? 0 0 0 Фото: Globe Photos/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Тупак Шакур, погибший 13 сентября 1996 года, прожил короткую, но яркую жизнь. В творчестве рэпера не было слов о красивой жизни: напротив, он поднимал острые социальные проблемы. Как Тупак стал иконой 90-х и кто виновен в его смерти — в материале 360.ru.

Детство Тупака Будущий рэп-исполнитель родился 16 июня 1971 года в неблагополучном районе Нью-Йорка Гарлеме. Его настоящее имя — Лесэйн Пэриш Крукс, что переводится как «благодарный Всевышнему блистающий змей». Тупак — имя борца за свободу в Перу, которое дали мальчику при крещении. Позднее оно стало творческим псевдонимом. Родители Тупака были активистами движения «Черная пантера», которое отстаивало права афроамериканцев.

Интересно Мать Тупака, когда она была беременна, задержали по подозрению в организации теракта в Нью-Йорке. В полиции женщина провела несколько дней. Крестная рэпера Ассата Олугбала Шакур — тоже активистка националистических афроамериканских группировок. До сих пор числится в Списке наиболее разыскиваемых террористов ФБР. Мать Тупака, когда она была беременна, задержали по подозрению в организации теракта в Нью-Йорке. В полиции женщина провела несколько дней. Крестная рэпера Ассата Олугбала Шакур — тоже активистка националистических афроамериканских группировок. До сих пор числится в Списке наиболее разыскиваемых террористов ФБР.

Отец ушел из семьи еще до рождения Тупака. Брошенная женщина с маленьким сыном переезжала по несколько раз в год. В 14 лет мальчик поступил в школу искусств в Балтиморе. Там он занимался балетом, актерским мастерством, изучал музыку и поэзию. Даже исполнил партию Крысиного короля в школьной постановке «Щелкунчик».

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net / www.globallookpress.com

В 1988-м бросил школу, поругался с матерью и переехал в Марин-Сити в Калифорнии. Тогда подросток впервые попал в полицию. В это же время начал писать рэп. Творчество Тупака Шакура В 1989 году Тупак встретил поэтессу Лейлу Стейнберг, которая стала его наставницей. Это было странно: белая женщина-писательница учит будущего гангста-рэпера. Однако союз получился максимально продуктивным. В 1990-м Тупак начал выступать с группой Digital Underground под псевдонимом MC New York. Трек Same Song считают первым в его карьере. Параллельно писал для себя. В 1991-м вышла дебютная работа исполнителя — альбом 2Pacalypse Now. Псевдоним Тупак — 2Pac — стал производным от названия первого сборника. Альбом All Eyez On Me 1996 года полностью перевернул индустрию. В него вошли 27 композиций, что для 90-х было рискованно — никто не слушал такие длинные сборники.

Фото: Pat Johnson/imago stock&people / www.globallookpress.com

Его треки всегда были не о красивой жизни, о которой писали другие рэперы, а об острых социальных проблемах: жизни в гетто, бедности, расизме, криминале. Например, в Brenda’s Got a Baby рассказывается о девушке, которая забеременела от кузена, скрывала это от родителей, а после родов выбросила малыша в мусорный бак. При жизни Тупак успел выпустить четыре студийных альбома: остались неназванными Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z 1993 года и Me Against the World 1995-го. Еще один сборник он записал с группой Thug Life, которую сам создал. Лейбл посмертно выпустил еще шесть сольных пластинок и один совместный альбом.

Фото: IMAGO/Pat Johnson / www.globallookpress.com

Икона стиля Тупак Шакур Помимо музыки, Тупак задавал тренды в моде. Его банданы, завязанные задом наперед, вдохновили многих мальчишек 90-х. В стиле новоиспеченного кумира наблюдалась небрежность. Тупак не носил люксовые бренды, зато любил миксовать фланелевые рубашки, спортивные майки и костюмы, панамы или мешковатые брюки. А ботинки Timberland стали его визитной карточкой. Кроме того, Тупак снимался в кино. На его счету такие картины, как «Пуля», «Поэтическое правосудие», «Авторитет» — дебютная работа. «Преступные связи» вышли уже после смерти рэпера.

Фото: John Barrett/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Проблемы с законом В 1993 году Тупака обвинили в изнасиловании. В феврале 1995-го осудили на 4,5 года. В момент заключения вышел альбом рэпера Me Against the World.

Интересно Тупак стал первым артистом, выпустившим пластинку из тюрьмы. Несмотря на статус заключенного, его альбом взорвал чарты. Тупак стал первым артистом, выпустившим пластинку из тюрьмы. Несмотря на статус заключенного, его альбом взорвал чарты.

Тупак вышел на свободу спустя всего восемь месяцев. Глава лейбла Death Row Шуг Найт внес за него залог в 1,5 миллиона долларов — при условии, что рэпер запишет на лейбле три альбома. Как погиб Тупак Шакур Поворотный момент в жизни Тупака настал 7 сентября 1996 года. В тот вечер 25-летний рэпер пришел посмотреть на боксерский поединок Майка Тайсона и Брюса Селдона. После боя случилась драка между членами конкурирующих банд Pirus и Crips. В ней участвовал и Тупак. Агрессоров разняли прохожие и охрана отеля, где это произошло, артист отправился в гостиницу.

Фото: Kelly Jordan/Keystone Press Agency/ Шаг Найт (слева) и Тупак Шакур (справа) / www.globallookpress.com

После разговора с подругой, которой он рассказал о драке, Шакур вместе с Шугом Найтом отправился в ночной клуб. За ними в другом авто ехала охрана. В 23:15 BMW остановился на красном сигнале светофора. В это время Тупак высунулся в люк машины и пригласил двух проходящих мимо девушек в клуб. Рядом притормозил белый Cadillac. Окна опустились, и BMW расстреляли. Пули попали только в Тупака, осколком ранило Шуга. Затем авто с киллерами скрылось.

Интересно В августе 1996 года Тупак говорил о предчувствии скорой смерти. Он проводил много времени, записывая песни. В августе 1996 года Тупак говорил о предчувствии скорой смерти. Он проводил много времени, записывая песни.

В больнице рэпер потерял сознание, его дыхание поддерживали искусственно. Врачи ввели Тупака в кому, однако это не сработало. Артист умер 13 сентября из-за остановки сердца, вызванной пулевыми ранениями.

Фото: Las Vegas Police Department/Keystone Press Agency/ Дуэйн Дэвис / www.globallookpress.com

Пи Дидди заказал Тупака? На днях стало известно, что к смерти Тупака мог быть причастен Пи Дидди. Шона Комбса (настоящее имя Пи Дидди) арестовали осенью 2024-го и обвинили в торговле людьми, сговоре, содействии проституции и по другим статьям. Правда, летом 2025 года его оправдали по большинству обвинений. Поклонники Тупакк и раньше считали Пи Дидди причастным к его смерти, однако официально это никто не доказал. На допросе киллер, который ликвидировал рэпера, бывший член банды Crips, Дуэйн Дэвис рассказал, что заказчиком был именно Комбс.

Фото: b01/ZUMAPRESS.com/ Пи Дидди / www.globallookpress.com

Дело в том, что во время драки после боксерскоро поединка Тупак ударил племянника киллера, члена банды Crips Андерсона. Все эти годы считали, что Дэвис решил отомстить за родственника, однако сейчас он признался, что была еще одна причина. За убийство ему хорошо заплатили — миллион долларов. Также есть показания свидетелей, которые рассказывали, как Пи Дидди хвастался, что заказал убийство Тупака и арендовал белый Cadillac. Пока обвинений Пи Дидди не предъявляли. Самого киллера задержали лишь в 2023 году. В 2018-м он дал интервью и рассказал, что находился в Cadillac вместе с Терренсом Брауном, Деандре Смитом и своим племянником Андерсоном. После него полиция возобновила расследование по делу об убийстве Тупака.