«Пришло время». В Венгрии ответили на заявление Зеленского по ЕС

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач раскритиковал предложение президента Владимира Зеленского обойти вето Венгрии на вступление Украины в Европейский союз. Свое мнение политик выразил в соцсети X.

Ковач напомнил о планах главы киевского режима добиться вступления Украины в Евросоюз либо с венгерским премьером Виктором Орбаном, либо без него. Зеленский выразил уверенность, что народ Венгрии встанет на его сторону.

«Венгерское правительство фактически опросило своих граждан, что они думают о вступлении Украины в ЕС. Результат был очевиден: почти 2,2 миллиона сказали „нет“», — написал он.

Ковач отметил, что пришло время прояснить факты и посоветовал украинскому лидеру больше не пытаться угадать, что думают венгры. В планах Зеленского продолжить обычную процедуру вступления Украины в состав Евросоюза или при упорстве Орбана выбрать альтернативный путь.