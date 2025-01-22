«Пришло время». Орбан обратился к Евросоюзу с призывом об антироссийских санкциях

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. Сообщение он опубликовал в социальной сети X .

По его словам, санкции не смогли ни остановить украинский конфликт, ни ослабить российскую экономику. При этом Европа не смогла заместить энергоресурсы, поставляемые Россией, другими доступными ресурсами.

«Разработанные брюссельскими бюрократами санкции достигли только одного: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время меняться!» — написал премьер.

Ранее в Братиславе Орбан провел переговоры с главой правительства Словакии Робертом Фицо. По итогам этой встречи венгерский лидер публично потребовал от Украины решить вопросы транзита газа через свою территорию.