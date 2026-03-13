Принца Гарри хотели усадить на трон

Принц Гарри мог стать королем. Такую судьбу для него готовила принцесса Диана, сообщил в материале для газеты Daily Mail журналист Ричард Кей.

Близкий друг принцессы рассказал, что Диана сомневалась в готовности старшего сына Уильяма к престолу и рассматривала кандидатуру младшего. Она воспринимала его как застенчивого юношу, который никогда не хотел получить эту работу по-настоящему.

Именно поэтому, заявил Кей, Диана готовила почву для того, чтобы королем стал принц Гарри. Для него даже придумали прозвище — Добрый король Гарри.

Кей резюмировал, что судьба сложилась иначе и наследником на трон по праву рождения стал принц Уильям, как и полагается по праву рождения.

Ранее стало известно, что король Карл III и принц Уильям перестали общаться, когда последний не приехал на кинопремьеру документального фильма отца в Виндзорском замке.