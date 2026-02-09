Король Карл III и принц Уильям перестали общаться

Король Карл III и его наследник принц Уильям перестали разговаривать из-за конфликта. Об этом сообщил журнал Cosmopolitan со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

По информации издания, напряженность между монархом и принцем Уэльским достигла пика, и обе стороны испытывают «настоящий гнев».

Конфликт обострился после того, как Уильям проигнорировал кинопремьеру документального фильма отца в Виндзорском замке. После этого они якобы прекратили общение.

«Они сталкиваются, потому что слишком похожи. Оба считают себя правыми. Никто не уступает легко», — пояснил инсайдер.

Источники утверждают, что основной причиной разлада стала борьба за влияние и власть. Еще в декабре в Сети появлялась информация о недовольстве Карла III слухами о том, что Уильям уже взял бразды правления в свои руки.

Один из придворных даже заявил, что у короля сейчас больше проблем с принцем Уильямом, чем с принцем Гарри, поскольку наследник престола расчетлив и упрям. В пресс-службе Букингемского дворца пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее Карл III поделился хорошими новостями о своем лечении рака.