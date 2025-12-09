Принц Гарри сравнил свою жизнь в королевской семье с популярным сериалом

Принц Гарри на встрече Британско-американского делового совета в шутку сравнил жизнь в королевской семье с сериалом «Аббатство Даунтон». Об этом сообщил журнал People .

«Только один из этих миров был наполнен драмой, интригами, изысканными обедами и свадьбами с американцами, а второй — телешоу», — заявил он.

Принц добавил, что продолжает чувствовать себя британцем по духу, хотя давно живет в США. Для него возможность жить за океаном — это независимость, отметил он.

Сериал, премьера которого состоялась в 2010 году, повествует о вымышленной британской аристократической семье, которая пытается сохранить поместье во время Первой мировой войны и последующих исторических событий.

Ранее принц высмеял еду, которую приготовила на кулинарном шоу его жена Меган Маркл. В свою очередь, герцогиня Сассекская отметила, что специально приготовила салат из того, что терпеть не может ее муж.