Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл в кулинарном шоу

В новой серии Меган приготовила для принца Гарри свекольный салат. Блюдо состояло, по словам герцогини, из ингредиентов, которые ненавидит муж. В салате были соленые овощи, сладкий укроп, черные оливки и свекла.

«Ого, это просто антисалат какой-то. Ты, наверное, знала, что я приду», — сказал он.

Высказавшись о блюде жены, принц Гарри похвалил суп-гамбо, который сварила его теща.

Ранее герцогиня Сассекская показала в соцсетях, как готовит индейку на День благодарения. Пользователи Сети обратили внимание, что Меган не сняла кольца, когда работала с мясом. За этот недочет ее прозвали сальмонеллой Сассекской.