Принц Гарри потерялся в Лондоне и звонил в двери незнакомцев

Британский принц Гарри, давно перебравшийся в США, стал плохо ориентироваться в Лондоне. Он заблудился в районе Фулхэм, когда искал дом своего знакомого, сообщила газета The Sun.

Герцог Сассекский прилетел в столицу Великобритании в связи с судебным разбирательством: в начале мая Апелляционный суд Англии и Уэльса отверг его претензии к Исполнительному комитету по защите королевских особ, который снизил уровень его полицейской охраны во время пребывания в стране.

В Лондоне принц решил навестить приятеля, однако потерялся в поисках его квартиры. Несколько раз он появлялся в дверях у незнакомцев и попал на видеокамеру дверного звонка одного из домов.

«Герцог попытал счастье по меньшей мере в трех домах, прежде чем нашел необходимый», — отметили авторы публикации.

Ранее принц Гарри угодил в скандал из-за русского пасхального кулича, который ему подарили на Украине.