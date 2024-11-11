Принц Гарри оказался под угрозой депортации из США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может выслать из страны принца Гарри вскоре после своей инаугурации. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Легитимность пребывания принца в США поставили под сомнение после того, как в 2023 году он признался в своих мемуарах в употреблении наркотических веществ в «рекреационных целях». По правилам въезда, данные сведения должны были быть записаны в его иммиграционных документах. Их намеривался опубликовать аналитический центр Heritage Foundation, однако этому препятствовал запрет администрации президента Джо Байдена.

В ответ организация подала в суд на Министерство внутренней безопасности США с требованием опубликовать записи. В сентябре текущего года суд отклонил иск. На данный момент юристы центра обжалуют данное решение.

«Гарри должен быть привлечен к ответственности. Обнародование документов Гарри пошлет сильный сигнал о верховенстве закона, перед которым все равны», — заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Heritage Foundation Нил Гардинер.

Ранее Daily Mail сообщила о первом решении Трампа в качестве президента США. В издании уточнили, что он вернет в Овальный кабинет бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.