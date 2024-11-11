Принц Гарри оказался под угрозой депортации из США
Daily Mail: принц Гарри попал под угрозу депортации из США
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может выслать из страны принца Гарри вскоре после своей инаугурации. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Легитимность пребывания принца в США поставили под сомнение после того, как в 2023 году он признался в своих мемуарах в употреблении наркотических веществ в «рекреационных целях». По правилам въезда, данные сведения должны были быть записаны в его иммиграционных документах. Их намеривался опубликовать аналитический центр Heritage Foundation, однако этому препятствовал запрет администрации президента Джо Байдена.
В ответ организация подала в суд на Министерство внутренней безопасности США с требованием опубликовать записи. В сентябре текущего года суд отклонил иск. На данный момент юристы центра обжалуют данное решение.
«Гарри должен быть привлечен к ответственности. Обнародование документов Гарри пошлет сильный сигнал о верховенстве закона, перед которым все равны», — заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Heritage Foundation Нил Гардинер.
Ранее Daily Mail сообщила о первом решении Трампа в качестве президента США. В издании уточнили, что он вернет в Овальный кабинет бюст премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.