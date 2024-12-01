«Приняли ситуацию». Все участники круиза в Антарктиду прекратили голодовку

Все пассажиры судна SH DIANA, которые из-за сорванного круиза в Антарктиду объявили голодовку, прекратили ее. Об этом 360.ru рассказала россиянка Наталья Литвинова, застрявшая вместе с другими путешественниками на сломанном лайнере.

Она отметила, что двое других пассажиров прекратили голодовку через два дня после ее объявления.

«На борту сейчас спокойная обстановка. Большинство пассажиров приняли ситуацию или договорились как-то с компанией», — подчеркнула россиянка.

Она сообщила, что перестала голодать последней — только 30 ноября. Женщина собиралась продолжить протестовать против действий организовавшей круиз компании, но родственники уговорили ее не рисковать и позаботиться о здоровье.

«Я завершила голодовку, потому что мои близкие находились далеко от меня. У меня есть муж, дети, мать. Я мама. Я получала от них неоднократные просьбы, эмоциональные. Им тоже все это очень тяжело дается», — объяснила Наталья.

Женщина добавила, что ждет выхода на берег. По ее словам, сейчас на судне есть большие проблемы со связью.

«С юристами не связывались. Я жду выхода на берег, потому что ограничения в связи есть. И даже документы переслать есть сложности определенные», — заявила она.

Ранее пассажирка рассказала, что планирует добиться от компании новой путевки в течение ближайших двух лет. Во время круиза из Кейптауна в Антарктиду путешественники планировали высадиться в 15 точках, однако из-за поломки смогли посетить только три.